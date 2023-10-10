Ереван, 10 октября, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Между Ереваном и Баку есть предварительная договоренность о встрече лидеров двух стран в Брюсселе, заявил в интервью Общественному ТВ Армении премьер-министр Никол Пашинян.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Если мы в ближайшее время проведём встречу в Брюсселе, предварительную публичную готовность к которой выразили и Азербайджан, и мы, и зафиксируем основные принципы, то это будет означать, что стороны искренне хотят идти к миру, и будет вероятность на 70%, что стороны за один-три месяца подпишут мирный договор», — сказал армянский премьер.

Ранее Пашинян на саммите в Гранаде (Испания) подписал декларацию, в которой Нагорный Карабах признаётся территорией Азербайджана. Встреча проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Гранаду не прибыл, так как на встречу не пригласили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщало ИА Регнум, Москва рассматривает возможность встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита Содружества Независимых Государств (СНГ).

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что диалог России, Армении и Азербайджана по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда не прерывался. Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие, добавил дипломат.