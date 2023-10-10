Москва, 10 октября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Стороны выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия и ростом числа жертв среди населения, сообщила 10 октября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса. Выражена обоюдная готовность активно содействовать этому», — говорится в сообщении.

Президенты России и Турции подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного конфликта возможно только на основе утверждённой Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Также Путин и Эрдоган затронули вопросы российско-турецкого сотрудничества в различных сферах. Контакты лидеров двух стран продолжатся, заверили в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Эрдоган заявил, что провёл телефонные переговоры на тему обострения ситуации в Израиле с руководителями ряда стран, включая Палестину, Израиль, Египет, Ливан и Катар.

До этого президент Турции обратился к нации и отметил, что тактика Израиля по игнорированию основных прав палестинцев обернулась угрозой для его собственного народа. Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке не получится урегулировать без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием и выходом за нынешние рамки арабо-израильского конфликта. В Москве призывают обе стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность, добавил он.