Москва, 10 октября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием и выходом за нынешние рамки арабо-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского», — сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

В своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин опубликовал заявление Пескова, который отметил также, что доступ к урегулированию конфликта должны иметь обладающие политической волей люди, а не оголтелые «горячие головы».

В Москве призывают обе стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства уточнил, что в Вашингтоне не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, и оказывали давление на обе стороны.

Утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа.

Востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок не исключил, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он.

Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.