Киев, 10 октября, 2023, 22:15 — ИА Регнум. На Украине вечером 10 октября воздушную тревогу объявили в трёх областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, об опасности с воздуха предупредили население Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Первыми сирены воздушной тревоги взвыли в Полтавской области — в 21:29 по местному времени. Затем в остальных двух регионах.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки украинских войск «Херсон» у села Давыдов Брод в Херсонской области.

В результате обстрела села Поповка Белгородской области со стороны ВСУ погиб мирный житель.

Умело организованная российскими военными оборона сорвала наступательную операцию ВСУ, которые пытались разделить группировку войск ВС РФ пополам. Об этом заявил отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу.