Анкара, 10 октября, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 10 октября телефонный разговор, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

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Обсуждался конфликт на территории Израиля, отметили в Анкаре. В частности, речь шла о необходимых мирным жителям гуманитарных инициативах, а также о мерах по предотвращению роста напряжённости в регионе, заявили в канцелярии Эрдогана.

«В ходе беседы были оценены инициативы, которые необходимо предпринять для удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе. Эрдоган заявил, что обстрелы гражданских поселений вызывают беспокойство и что подобные инициативы не приветствуются Турцией», — сказано в сообщении канцелярии.

Президент Турции заверил Владимира Путина, что Турция приложит необходимые усилия для восстановления спокойствия в регионе, сказано также в сообщении.

Ранее 10 октября Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным обострение ситуации в Израиле. Он сообщил, что уже провёл телефонные переговоры на эту тему с руководителями ряда стран, включая Палестину, Израиль, Египет, Ливан и Катар.

Ранее Эрдоган в обращении к нации заявил, что тактика Израиля по игнорированию основных прав палестинцев обернулась угрозой для его собственного народа. Он подчеркнул, что конфликт не получится урегулировать без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года.

Путин 10 октября в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани указал на необходимость решения вопроса с созданием суверенного палестинского государства. США, которые пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, делали это без учёта «коренных интересов палестинского народа», сказал президент России.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа. Стороны продолжают обмен ударами.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли четверо граждан России, шесть человек пропали без вести, сообщили в посольстве РФ. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА РегнумАртём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.