Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галлант 10 октября заявил, что армия страны переходит к полноценному наступлению на сектор Газа, передают СМИ страны.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Я снял все ограничения, мы (восстановили — Прим. ред.) контроль над районом (у границы с сектором Газа — Прим. ред.) и переходим к полномасштабному наступлению», — цитирует выступление Галланта перед руководителями ВС Израиля на границе с сектором Газа издание Times of Israel.

Министр обороны Израиля также заявил, что ХАМАС пожалеет о нападении на Израиль, а ситуация в секторе Газа больше никогда не будет такой, как до этого нападения.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа. Стороны продолжают обмен ударами.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли четверо граждан России, шесть человек пропали без вести, сообщили в посольстве РФ. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.