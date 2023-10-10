Ереван, 10 октября, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, они должны будут направиться не в Армению, а в Россию, заявил 10 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Григорий Печорин/РИА Новости

В ходе интервью, которое Пашинян давал общественному телевидению Армении, его спросили, есть ли вероятность, что российские миротворцы останутся в Армении.

«Это — миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе: если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что миссия миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе остаётся востребованной. Необходимо, чтобы жители Карабаха, которые остались в регионе, могли чувствовать себя спокойно, также нельзя исключать, что часть уехавших из Карабаха жителей примет решение вернуться, отметил Галузин.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились о начале переговоров. Они проходили при посредничестве российских миротворцев. 20 сентября в Карабахе был обстрелян автомобиль миротворцев, несколько человек погибли.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы погибли, защищая армянское население Нагорного Карабаха. Глава государства также напомнил, что руководство Армении ранее официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана.