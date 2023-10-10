Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Говорить об эвакуации россиян с территории Израиля абсолютно преждевременно, заявил 10 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «Соловьев Live».

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«Можно иметь в голове и предусматривать организацию выездных рейсов, если этого потребует ситуация. Пока на сегодняшний день осуществляется около 15 прямых рейсов из международного аэропорта Тель-Авива в разные российские города», — отметил он.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли четверо граждан России, шесть человек пропали без вести, сообщили 10 октября в посольстве РФ. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметил 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность и для минимизации рисков оставаться на связи с дипломатами.

Граждане России, находящиеся в Израиле, могут покинуть страну, поскольку авиарейсы продолжают выполняться, а вопрос об эвакуации граждан РФ, находящихся в Палестине, прорабатывается, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.

10 октября в Армии обороны Израиля объявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. В ответ ХАМАС обстрелял крупнейший аэропорт Израиля — Бен-Гурион (расположен в Тель-Авиве). Также представители группировки заявили в этот день, что у жителей израильского города Ашкелона есть время до 17:00 по местному времени (совпадает с московским), чтобы беспрепятственно покинуть свои дома.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с ИА Регнум поделился мнением, что Израилю предстоит тяжёлая война, на это указывает и обрушение мифа о непробиваемом «Железном куполе». В Израиле наблюдается внутренний кризис власти, кроме того, очевидно присутствие других внешних игроков в этом конфликте, сказал эксперт.