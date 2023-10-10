Нью-Йорк, США, 10 октября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант 11 октября примет участие во встрече министров обороны стран НАТО по видеоконференц-связи. Об этом 10 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

IMAGO/Global Look Press Глава Минобороны Израиля Йоав Галант

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.

10 октября в Армии обороны Израиля объявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. В ответ ХАМАС обстрелял крупнейший аэропорт Израиля — Бен-Гурион (расположен в Тель-Авиве). Также представители группировки заявили в этот день, что у жителей израильского города Ашкелона есть время до 17:00 по местному времени (совпадает с московским), чтобы беспрепятственно покинуть свои дома.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.