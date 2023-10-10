Москва, 10 октября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Вратарь итальянского футбольного клуба «Лацио» Иван Проведель отказался от вызова в сборную России. Об этом 10 октября сообщил «Спорт-Экспрессу» тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

FEDERICO PROIETTI/ЕРА/ТАСС Иван Проведель

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться», — сказал Кафанов.

Он добавил, что просил Российский футбольный союз (РФС) связаться с футболистом, но тот заявил, что не хочет общаться ни с кем из России.

29-летний голкипер имеет русские корни по материнской линии. В сентябре 2022 года он впервые был вызван в сборную Италии на матчи Лиги наций, но так и не появился на поле.

19 сентября Проведель сыграл за «Лацио» в матче групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:1) и смог забить гола на 95-й минуте.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября сборная России по футболу объявила состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В него вошли 29 игроков, в том числе полузащитники Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр», Франция). Российская команда сыграет два товарищеских матча — дома с Камеруном (12 октября) и в гостях с Кенией (16 октября).