Москва, 10 октября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. России было бы выгодно, если бы на выборах президента США в 2024 году победил действующий глава государства Джо Байден. Такое мнение высказал телеведущий Андрей Добров в статье для РЕН ТВ, опубликованной 10 октября.

Кадр из видео Андрей Добров

«Для нас необходимо, чтобы Байден победил. Мы должны так повлиять на выборы, чтобы старик правил как можно дольше! Это нехорошо для Америки, но хорошо для нас», — написал Добров.

Он привёл мнение доцента кафедры неврологии Казанского государственного медицинского университета Рустема Гайфутдинова, который отметил, что сейчас у Байдена стадия лёгкой деменции. Но затем болезнь будет прогрессировать, и пациент перестанет справляться с внешними проявлениями и будет зависим от окружения.

По словам Доброва, в случае победы Байдена жители США будут наблюдать, как ими руководит человек, уже не понимающий, кто он и что делает, поскольку на втором сроке деменция из лёгкой стадии перейдёт во вторую.

Как сообщало ИА Регнум, Байден заблудился на сцене после своего выступления на мероприятии в Филадельфии. В конце своей речи он поблагодарил аудиторию, а затем с озадаченным видом обратился к одному из помощников, жестикулируя руками. Сначала он стал двигаться в одном направлении, но резко остановился. Через несколько секунд Байден по указанию своего сотрудника развернулся и направился в другую сторону.

По информации Politico, Байден при перелётах стал чаще пользоваться укороченным складным трапом. Два советника главы Белого дома признались на условиях анонимности, что команда американского президента старается использовать такой трап, чтобы снизить вероятность его падений.