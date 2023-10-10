Анкара, 10 октября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии в Анкаре заявил, что рассчитывает обсудить 10 октября с российским коллегой Владимиром Путиным палестино-израильское обострение.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Он сообщил, что уже провёл телефонные переговоры на эту тему с руководителями Палестины, Израиля, Египта, Ливана, Катара, Малайзии.

«Сегодня у меня будут переговоры с президентом России, уважаемым господином Владимиром Путиным и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Мы продолжим эти переговоры, расширив их», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган в своём обращении к нации заявил, что тактика Израиля по игнорированию основных прав палестинцев обернулась угрозой для его собственного народа. Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке не получится урегулировать без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации. Он уточнил, что США не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, и оказывали давление на обе стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне уточнял, что Путин пока не планирует контактировать с высшим руководством Израиля и Палестины, но такие контакты могут быть согласованы оперативно. Он подчеркнул, что в Кремле с большой тревогой наблюдают за ситуацией в Израиле. По его словам, это предмет особой озабоченности России в эти дни.

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен. Он призвал Израиль и Палестину срочно остановить кровопролитие и начать поиск мирного решения. Лавров осудил любое насилие в зоне конфликта, включая взятие в заложники женщин и детей, убийство мирных жителей и нанесение им ущерба.