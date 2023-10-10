Брянск, 10 октября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекли очередную попытку киевского режима совершить с помощью беспилотника самолётного типа террористическую атаку по объектам на территории РФ, сообщили в Министерстве обороны России 10 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сказано в сообщении ведомства.

9 октября в ведомстве сообщали о пресечении в Белгородской области ещё одной попытки Киева Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа. Дежурными средствами противовоздушной обороны БПЛА был уничтожен.

Днём ранее, 8 октября, в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Золотой Нивы на временно оккупированной Киевом части территории Донецкой Народной Республики.

Ещё несколько пунктов управления беспилотниками ВСУ в том же регионе были уничтожены 3 октября. 6 октября в МО РФ сообщали, что российские войска уничтожили мастерскую крупноузловой сборки ударных и разведывательных украинских дронов Punisher и «Фурия».

5 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле посёлка Суземка со стороны ВСУ. В результате атаки никто не пострадал, но при обстреле в посёлке было нарушено энергоснабжение.