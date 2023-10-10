Москва, 10 октября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Размер материнского капитала на первого ребёнка в 2024 году составит почти 631 тыс. рублей, на второго — 834 тыс. рублей, заявил 10 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, и нужно сказать, что сумма материнского капитала на первого ребёнка составит почти 631 тыс. рублей, на второго — около 834 тыс. рублей», — сказал Котяков на заседании программной комиссии «Единой России».

Министр отметил, что, по предварительным данным, материнский капитал в 2024 году получат более миллиона семей.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. В 2023 году размер капитала был проиндексирован на 11,9%, до 586,9 тыс. рублей (на первого ребёнка) и 775,6 тыс. рублей (на второго).

В октябре 2023 года на слушаниях в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов заявил, что все социальные выплаты в России будут проиндексированы, средства на эти цели заложены в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал просчитать федеральный бюджет так, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы и в первую очередь гарантировал, что власти выполнят все социальные обязательства перед гражданами.

В ближайшие годы государству для улучшения демографической ситуации нужно сделать акцент на поддержке молодёжи, чтобы побуждать их к рождению детей, отмечала ранее первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Для возобновления роста рождаемости в стране необходимо поддерживать как молодые, так и многодетные семьи и стимулировать родителей к рождению второго и последующих детей, сказала она.