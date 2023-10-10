Москва, 10 октября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Украинские солдаты роют траншеи в крупных населённых пунктах Харьковской области, разрушая подземные коммуникации. Об этом 10 октября сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ВСУ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру. Зафиксированы попытки нарастить резервы по линии разграничения, в основном из числа боевиков теробороны.

«Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации», — написал Ганчев.

Он добавил, что ситуация на харьковском направлении находится под полным контролем российских войск, которые наносят точные удары по основным путям снабжения ВСУ.

Как ранее передавало ИА Регнум, 10 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за сутки отразили четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ в районе населённого пункта Лиман Первый в Харьковской области. Он добавил, что было ликвидировано до 25 украинских военнослужащих, уничтожено три автомобиля.

Командир отряда «Барс-9» с позывным Медведь рассказал, что все попытки контрнаступления ВСУ со стороны Купянска были непродуманными и безуспешными. Он отметил, что разведка также сообщает о дефиците тяжёлой техники ВСУ на данном участке.