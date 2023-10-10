Вашингтон, 10 октября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Журнал Playboy уволил бывшую порноактрису и блогера ливанского происхождения Мию Халифу после того, как она публично поддержала действия палестинского движения ХАМАС, сообщило 10 октября издание Business Today.

Simona Chioccia/Global Look Press Миа Халифа

По информации издания, журнал Playboy, на который работала Халифа, в электронной рассылке уведомил своих подписчиков о том, что она уволена, а её канал на их платформе удалён.

Кроме того, Тодд Шапиро, ведущий собственное шоу на канадском телевидении, также написал о том, что расторгает контракт с Халифой и призвал её эволюционировать и стать лучше.

Ранее Халифа опубликовала пост в соцсети X (бывшая Twitter) о недавнем нападении ХАМАС на Израиль. Она назвала палестинцев борцами за свободу, чем вызвала шквал критики.

«Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами», — прокомментировала блогер информацию о своём увольнении.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

Израильская армия нанесла ранним утром 10 октября серию ударов по населённым пунктам сектора Газа.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.