Москва, 10 октября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с послом Ливана в Москве Шауки Фаресом Бу Нассаром. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин

В министерстве подчеркнули, что стороны обменялись мнениями об эскалации палестино-израильского конфликта и признали, что он может быть урегулирован только политико-дипломатическими методами.

Также отмечается, что в ходе переговоров обсуждались состояние и перспективы развития российско-ливанского военного и военно-технического сотрудничества.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Суданиназвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации. Он уточнил, что США не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, и оказывали давление на обе стороны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать поиск мирного решения. Он заявил, что решить палестинскую проблему можно только на основании резолюций Совбеза ООН, предполагающих сосуществование двух государств.