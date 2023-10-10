Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Одна из ракет, выпущенных радикальным палестинским движением ХАМАС по израильскому городу Ашкелону, попала в отель. Об этом 10 октября сообщила израильская газета Haaretz.

Кадр из видео

«Ракета попала в отель Regina в Ашкелоне на юге Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе несколько раз звучали сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах.

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Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС выпустил более 100 ракет по Ашкелону. При этом в группировке заявили, что продолжат разрушать город, а потом перейдут к другим населённым пунктам, если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения.

Ранее ХАМАС дал несколько часов жителям Ашкелона, чтобы те покинули свои дома. В палестинском движении заявили, что делают это в ответ на принуждение Израилем жителей сектора Газа покинуть их дома.