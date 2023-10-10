Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Израиль продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

Израильская армия нанесла ранним утром 10 октября серию ударов по населённым пунктам сектора Газа.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать поиск мирного решения. Он заявил, что решить палестинскую проблему можно только на основании резолюций СБ ООН, предполагающих сосуществование двух государств.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет опасность и является «естественным следствием» действий Израиля, который нарушил права палестинцев, а также политики всего мирового сообщества. Он обратил внимание на то, что власти Ирака выступают за мирное решение конфликта и готовы внести свой вклад в урегулирование ситуации.

Россия полагает, что ООН могла бы сыграть активную роль в поиске вариантов палестино-израильского урегулирования, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.