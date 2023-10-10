София, 10 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В Болгарии задержали трёх россиян по обвинению в экспорте товаров двойного назначения. Об этом сообщило издание «24 часа» со ссылкой на секретаря МВД страны Живко Коцева.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, всего по этому делу проходят 12 человек, из которых пятеро — иностранцы. Всем им, в том числе трём гражданам России, предъявили обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, на Кипре по запросу США задержали россиянина Артура Петрова, имеющего также гражданство Германии. Как указано в заявлении американского минюста, мужчину подозревают в экспорте микроэлектроники в Россию. Его арестовали 26 августа по подозрению в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва требует от Вашингтона прекратить «охоту» за россиянами на территории других стран и никогда не согласится с таким подходом американских властей. Также он добавил, что для России безусловным приоритетом является как можно скорее освободить сограждан из американских тюрем.