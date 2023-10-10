Москва, 10 октября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный

Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, он и его брат Аскольд избивают тигров палкой, обливают водой и пеной из огнетушителя во время репетиции. Зоозащитники в связи с этим обратились в Следственный комитет и обвинили дрессировщиков в жестком обращении с животными.

«Животные дерутся, надо им спасать жизни. Обидно, что сами журналисты не хотят никакие выводы делать. Там же очевидно, что животные дерутся?» — сказал он Газете.Ru.

Как предавало ИА Регнум, в январе сообщалось, что во время представления в Кисловодском цирке произошла драка двух тигриц. На глазах у зрителей одна из тигриц, 9-летняя Джина, внезапно напала на более старшую самку Эру. Представление пришлось остановить. Эра серьёзно поранила Джину. По словам дрессировщика Ярослава Запашного, предугадать такое поведение Джины было невозможно, ранее в этот день тигры отлично выступали. Джина следовала инстинкту и пыталась доказать старшей тигрице свое превосходство.

«К сожалению, в природе такие драки чаще всего происходят со смертельным исходом, и это норма для тигров», — сказал он.

В ноябре 2022 года Эдгард Запашный получил травму во время цирковой тренировки: на него напал тигр, в результате чего повредил дрессировщику лицо.