Рамалла , 10 октября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. ХАМАС подтверждает убийство двух высокопоставленных членов группировки, с таким заявлением представители радикального палестинского движения выступили 10 октября.

EPA/MOHAMMED SABER/ТАСС

«Исламское движение сопротивления ХАМАС объявляет о гибели члена политбюро в Газе Закария Ахмеда Абу Маамра (50 лет) и Джавада Абу Шамала (50 лет) в результате бомбардировки сектора Газа прошлой ночью оккупационными силами (армией Израиля — Прим. ред.)», — сказано в заявлении.

В Армии обороны Израиля ранее заявили о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинской группировки — Абу Шамалы, отвечавшего в движении за вопросы экономики, и члена политбюро ХАМАС Абу Маамра. Представители израильской армии заявили, что Абу Шамала «координировал финансирование терроризма в секторе Газа и за его пределами», а Абу Маамра координировал действия террористических группировок сектора.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли почти 800 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли двое граждан России, заявили в посольстве РФ. Один из погибших — 47-летний выходец из Калининградской области, который работал в полиции Израиля, сообщало ИА Регнум. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, отметили в Кремле. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.