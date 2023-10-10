Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС выпустило более 100 ракет по израильскому городу Ашкелону. Об этом 10 октября сообщает Gaza Now.

Кадр из видео

«Если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения, то ХАМАС продолжит разрушать Ашкелон, а потом перейдёт к другим городам», — заявили в ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС дал несколько часов жителям Ашкелона, чтобы те покинули свои дома. В палестинском движении заявили, что делают это в ответ на принуждение Израилем жителей сектора Газа покинуть дома.

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Ранее в Армии обороны Израиля заявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. Власти палестинской автономии в свою очередь сообщили, что число погибших от ударов армии Израиля в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан достигло 788 человек.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов.