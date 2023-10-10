Тула, 10 октября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Торжественная церемония начала строительства нового производства компании «Газпром» состоялась сегодня, 10 октября, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая» в Тульской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, здесь будут изготавливать отечественные высокоточные отливки лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин. Соответствующее соглашение подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. В ходе торжественной церемонии была установлена первая колонна производственного корпуса.

Пресс-служба правительства Тульской области Церемония начала строительства литейного производства «Газпрома» в Тульской области

«Сегодня мы даём старт новому важному для Тульской области высокотехнологичному капиталоемкому проекту», — заявил на церемонии Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что строительство нового высокотехнологичного литейного производства в ОЭЗ «Узловая» — это не только инвестиции в регион и создание новых рабочих мест, но и уникальные компетенции и технологии, которые приходят на замену импортным. «Это соответствует задачам, которые перед нами ставит президент Владимир Владимирович Путин», — отметил Алексей Дюмин.

Знаковым событием в энергетическом машиностроении всей страны назвал начало строительства Алексей Миллер. «Газпром» приступает к активной фазе строительства специализированного литейного комплекса, на котором мы будем производить ключевые и очень сложные элементы для газовых турбин», — отметил он. Он рассказал, что на высокотехнологичном производстве будет обеспечен полный литейный цикл производства лопаток. «Это высококачественное и высоконаукоемкое производство, — заявил Миллер. — Предприятие будет полностью обеспечено заказами, будет создано более 500 рабочих мест».

Строительство литейного комплекса планируется завершить в 2025 году. Выпуск первой партии продукции ожидается в 2026 году. Резидентами особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области стали 26 компаний. Создано около двух тысяч рабочих мест, привлечено более 23 млрд рублей инвестиций.