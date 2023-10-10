Ижевск, 10 октября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10», сообщила 10 октября в пресс-служба концерна в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10»

«Концерн «Калашников» досрочно выполнил обязательства 2023 года по поставке изделия «Зенитная управляемая ракета 9М333», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Калашникова» напомнили, что ракета 9М333 применяется в зенитном ракетном комплексе ближнего действия «Стрела-10» и его модификациями. ЗУР предназначена для поражения низколетящих самолётов, вертолётов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех.

Важнейшим преимуществом ракеты является многорежимная головка самонаведения, которая имеет несколько режимов работы, что является её важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса.

Как предавало ИА Регнум, в начале сентября пресс-служба предприятия сообщала, что «Калашников» создаёт новые площадки по производству боеприпасов, благодаря которым сможет более чем вдвое нарастить выпуск ракет «Вихрь», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2М» и зенитных управляемых ракет 9М333.

Ранее стало известно о высокой эффективности 9М333 против самолётов и вертолётов ВСУ. Ракеты успешно преодолевают тепловые ловушки, которые средства авиации отстреливают, чтобы обмануть систему наведения. На новых зенитных боеприпасах используют мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной.

«Калашников» также выпускает беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет». Военный эксперт, полковник в отставке и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум отметил, что этот БПЛА позволяет уничтожать вражескую бронетехнику на расстоянии до 40 км. Применение этих беспилотников изменило ситуацию в контрбатарейной борьбе, создав преимущество для российской армии.