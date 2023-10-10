Вашингтон, 10 октября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Если западное оружие, поставленное Вашингтоном Киеву, попало в руки палестинского движения ХАМАС, у Израиля будут проблемы. Об этом 10 октября заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы», — сказал Джонсон.

Он добавил, что ХАМАС значительно усовершенствовал своё силовое крыло, в частности, построил бункеры и фортификации в секторе Газа.

По словам аналитика, такой подход к обороне в сочетании с западным вооружением может привести к тяжёлым для израильской армии боестолкновениям.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на протяжении 1,5лет Россия не раз предупреждала и приводила факты неконтролируемого распространения вооружений, поставляемых Западом на Украину, их расползания по всем континентам, попадания в руки организованной преступности и радикалов, при этом западные СМИ полностью игнорировали эту информацию.

Президент ВенесуэлыНиколас Мадуро обратил внимание на то, что США и Евросоюз закрывают глаза на продажу Украиной оружия на чёрный рынок. Он добавил, что на Украине наблюдается тотальная коррупция, которая начинается с главы киевского режима Владимира Зеленского.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо признал, что американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях. Он добавил, что оружия, которое поставлялось Киеву, на Ближнем Востоке достаточно много. Политик указал на то, что всё это ведёт к организованному мировому хаосу.