Лондон, 10 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил Guardian, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС.

EPA/ТАСС Рафаэль Гросси

«Зеленский лично заверил меня, что они (ВСУ) не будут напрямую бомбить или обстреливать её (Запорожскую АЭС)», — сказал он.

При этом Зеленский сказал, добавил Гросси, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении».

Как ранее передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить ЗАЭС.

По его словам, первая попытка состоялась в августе 2022 года, когда бойцы украинского спецназа на быстроходных лодках переплыли Каховское водохранилище, чтобы организовать плацдарм на левом берегу Днепра и захватить станцию. Но они были вынуждены отступить из-за натиска российских сил.

Позднее были ещё две попытки высадиться на левом берегу, но ВС России отразили атаки танками и другой тяжёлой техникой, поэтому операция по захвату объекта полностью провалилась.