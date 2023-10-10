Гросси заявил, что Зеленский обещал ему не обстреливать ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Зеленский обещал не обстреливать Запорожскую АЭС
Лондон, 10 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил Guardian, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС.
«Зеленский лично заверил меня, что они (ВСУ) не будут напрямую бомбить или обстреливать её (Запорожскую АЭС)», — сказал он.
При этом Зеленский сказал, добавил Гросси, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении».
Как ранее передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов признал три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить ЗАЭС.
По его словам, первая попытка состоялась в августе 2022 года, когда бойцы украинского спецназа на быстроходных лодках переплыли Каховское водохранилище, чтобы организовать плацдарм на левом берегу Днепра и захватить станцию. Но они были вынуждены отступить из-за натиска российских сил.
Позднее были ещё две попытки высадиться на левом берегу, но ВС России отразили атаки танками и другой тяжёлой техникой, поэтому операция по захвату объекта полностью провалилась.