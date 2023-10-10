Москва, 10 октября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ близки к надлому и полной деморализации. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ximena Borrazas/Global Look Press

Он отметил, что украинская армия перешла к полностью террористическим методам, военные ВСУ уже не пытаются скрыть, что стреляют по гражданской инфраструктуре.

«Из-за ненависти и злобы из каких-никаких военных окончательно превратились в террористов-убийц», — написал глава региона, добавив, что это также говорит о деградации военной мысли в киевских формированиях и указывает на начало потери управления.

По мнению Сальдо, противник близок к надлому и полной деморализации.

«Наши военные должны этим воспользоваться — и они уже переходят в наступление на многих участках фронта», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, число погибших при обстреле белгородского села Поповка увеличилось до двух. Пожилая женщина, получившая ранения при обстреле белгородского села Поповка со стороны ВСУ, скончалась в машине скорой помощи. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела погиб один мирный житель, а его жена получила ранения и была направлена на машине скорой помощи в городскую больницу Белгорода.

Гладков 7 октября сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Уразово из реактивных систем залпового огня «Град». Погиб один мирный житель. В момент обстрела он находился на улице и от полученных ран скончался на месте. Повреждения в результате обстрела получили 14 частных домов, несколько других построек и два легковых автомобиля.

Российские войска прорвали оборону ВСУ на северном фланге авдеевского направления в районе посёлка Бердичи в ДНР. Подразделения Вооружённых сил РФ ведут бои на окраине населённого пункта, а противник отступает. При этом российские военные также нанесли встречный удар по ВСУ с южного фланга авдеевского направления. По информации источника, ситуация идёт к созданию авдеевского котла.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные продвинулись вперёд на васильевском направлении в Запорожской области. Он добавил, что на данный момент в результате контратакующих действий российские войска продвинулись на несколько сотен метров, идут боевые действия высокой интенсивности.