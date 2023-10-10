Камышин, Волгоградская область, 10 октября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Жителя города Камышина подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает 10 октября пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации следствия, 9 октября 29-летний мужчина познакомился с двумя девочками-подростками, пригласил их к себе домой и изнасиловал. Одна из девочек убежала из квартиры и сообщила прохожим о произошедшем, а те вызвали полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об изнасиловании двух несовершеннолетних, он задержан. Следствие намерено просить об аресте подозреваемого.

Мужчину ранее уже судили за грабёж и повреждение чужого имущества. Он принимал участие в СВО в составе группы «Вагнер», а после возвращения домой попал под следствие. Его подозревают в ограблении несовершеннолетнего, расследование ещё идёт, сообщает портал V1.RU.

От действий насильника пострадали 15-летняя школьница и 16-летняя первокурсница местного колледжа. Обеим он угрожал ножом, рассказал источник РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в приморском Дальнереченске безработный мужчина затащил в подвал 14-летнюю школьницу и надругался над ней. Насильника задержали, возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и совершении насильственных действий сексуального характера.