Москва, 10 октября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что процесс обмена пленными между Азербайджаном и Арменией будет завершён, условия для этого созрели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. В свою очередь мы неоднократно призывали партнёров в двустороннем и трёхстороннем форматах завершить обмен пленными по принципу «всех на всех». Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия. Рассчитываем на то, что данный вопрос будет успешно решён», — заявила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорились сложить оружие. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев.

Президент России Владимир Путин 5 октября напомнил, что руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана, и это неизбежно вело к тому, что Баку установит контроль над регионом.

Путин отметил, что в Праге осенью 2022 года прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля. Армянская сторона признала азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах. Российский лидер напомнил, что независимость Карабаха не признала даже Армения, что он считает странным.

Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года. Из Карабаха в Армению хлынул поток беженцев, по данным на 2 октября, выехало более 100 тыс. человек.