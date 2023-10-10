Подольск, Московская область, 10 октября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Администрация городского округа Подольск подтвердила смерть главы муниципалитета Дмитрия Жарикова. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба администрации.

Администрация городского окрыга Подольск Дмитрий Жариков

«Администрация городского округа Подольск с прискорбием сообщает, что в возрасте 47 лет скоропостижно скончался глава муниципалитета Дмитрий Вячеславович Жариков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2009 по 2015 годы Жариков работал в администрации Подольска, а с 9 марта 2022 года был избран главой городского округа.

В пресс-службе добавили, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщало ИА Регнум, утром 10 октября охранник подъехал к дому главы города, но Жариков долгое время не отвечал на звонки и не выходил из дома. Охраннику пришлось выбить окно, в одной из комнат дома он обнаружил тело мэра. По предварительным данным, глава Подольска умер от сердечно-сосудистой недостаточности.