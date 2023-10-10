* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. «Исламское государство» (ИГИЛ; организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно получает крупные спонсорские взносы от киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, написал 10 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Помимо этого, отметил он, ИГИЛ получает от Киева разнообразное оружие, которое было украдено украинцами из поставок НАТО.

«Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость», — добавил зампред Совбеза.

По словам Медведева, ИГИЛ — традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти, добавил он, признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ.

Как передавало ИА Регнум, накануне зампред Совета безопасности России заявил, что оружие, переданное западными партнёрами Украине, активно применяется в Израиле. Медведев предупредил, что дальше будет только хуже, и на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева.