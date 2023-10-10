* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. «Исламское государство» (ИГИЛ; организация, деятельность которой запрещена в РФ) — традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете, написал 10 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ», — отметил он.

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