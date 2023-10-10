Киев, 10 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. На Украине грядёт волна банкротств местных агропроизводителей. Об этом 10 октября написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Волна банкротств украинских агропроизводителей — это жестокая реальность Украины», — отметил он, добавив, что в 2023 году будет самая тяжёлая ситуация в аграрной отрасли страны.

Он уточнил, что в зоне риска банкротства могут оказаться агрокомпании на юге, востоке и севере, которые удалены от западных границ и приближены к территориям, на которых идут бои. Центр Украины также оказался не в лучшей ситуации.

Азаров отметил, что сбор урожая сократился по всем культурам.

«Ситуацию «спасает» лишь падение внутреннего потребления на фоне перманентного сокращения населения», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, проблемы с газом спровоцируют «коммунальный коллапс» на Украине. Отмечается, что с наступлением осени в ряде регионов Украины начались отключения горячей воды. Как объяснили коммунальщики, на такой шаг им пришлось пойти из-за проблем с газом. Начиная с 1 сентября компания «Нафтогаз Трейдинг» выдавила с торговой площадки тепловиков, а местные поставщики газа начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ. В итоге оказалось, что греть воду попросту нечем.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что Украина в случае прекращения военных поставок продержится неделю. Президент уточнил, что Киев получает извне каждый месяц по 4–5 млрд долларов, и в случае прекращения поступления этих средств Украина «ляжет». Глава государства подчеркнул, что украинская экономика без внешних вложений существовать уже не может.

Венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил, что без финансовой помощи Запада экономика Украины рухнет не через неделю, а в течение суток.