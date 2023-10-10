Вашингтон, 10 октября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России ликвидировали в зоне спецоперации инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией, заявил 10 октября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Москва постоянно следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения. «Русские узнают обо всём, что будет сказано и сделано на Украине. Это означает, что они могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар», — отметил Макгрегор, добавив, что так и произошло недавно с британскими и натовскими советниками в 48 километрах от фронта.

«Несколько сотен солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были уничтожены артиллерийским ударом», — сказал офицер.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что невозможно пересечь границу Украины и не попасть в поле зрения российской разведки. При этом, как уточнил полковник, у Киева не получится обрушить такую систему наблюдения, поскольку она сложная и многоуровневая.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Великобритании Грант Шэппс после своего визита в Киев в сентябре 2023 года заявил, что обучение военнослужащих ВСУ британскими инструкторами может быть перенесено с территории Великобритании на территорию Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в связи с этим отметил, если британские инструкторы прибудут на Украину учить военнослужащих ВСУ, они станут законными целями для Вооружённых сил России.

После этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак уточнил, что до конца военного конфликта на территории Украины британские военнослужащие, в том числе инструкторы, не будут направляться в Киев, а Шэппс имел в виду, что обучение военнослужащих ВСУ на территории Украины может начаться уже после завершения боевых действий.