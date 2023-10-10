Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля подтвердила нанесение удара по высокопоставленному чиновнику ХАМАС в секторе Газа, сообщили в пресс-службе армии.

Тарек Алиян/РИА Новости

«Ночью самолет армии обороны Израиля уничтожил Джавада Абу Шамалу, министра экономики ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Абу Шамала руководил рядом операций, направленных против израильского гражданского населения.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».