Париж, 10 октября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Первые французские военнослужащие начали покидать Нигер, сообщает 10 октября AFP со ссылкой на генштаб страны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первые отъезды (военных) начались. Они проходят согласно плану, продолжается координация», — говорится в сообщении.

По заявлению нового руководства Нигера, первыми страну покинут военные, базирующиеся в городе Уаллам.

Как сообщало ИА Регнум, государственный переворот произошёл в Нигере 26 июля. Пришедшие к власти военнослужащие объявили, что отстраняют от власти президента Мохамеда Базума.

30 августа новые власти Нигера потребовали от Парижа вывести свои войска с территории республики в срок до 3 сентября. При этом ещё 5 августа французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила, что Франция не рассматривает вопрос о выводе войск из Нигера.

В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика выведет своих военных до конца 2023 года.