Колпино, Санкт-Петербург, 10 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Юный воспитанник хоккейного клуба в петербургском Колпине госпитализирован после надругательства со стороны одноклубников. Об этом сообщает 10 октября РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, накануне вечером 12-летний мальчик попал в больницу с травмой, полученной в результате конфликта в хоккейном клубе. Медики оказывают ребёнку помощь и оценивают его состояние как удовлетворительное.

«Его мать заявила, что сына изнасиловали дети во время драки в хоккейном клубе, где он тренируется», — рассказал источник.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что конфликт между её сыном и ещё несколькими подростками начался больше года назад, но ни тренер, ни руководство клуба после её жалоб ничего не предприняли.

На этот раз подростки в ходе очередной стычки повалили мальчика на пол, применили удушающий приём и схватили за ноги. Стянув с него штаны, над ним попытались надругаться с помощью клюшки. Медики зафиксировали у мальчика соответствующую травму, сообщает «Фонтанка».

В спортивной школе после драки среди воспитанников проводится служебная проверка. Тренера отстранили от работы, а детскую команду — от тренировок. Директора учреждения отозвали из отпуска, сообщили в пресс-службе администрации Колпинского района Петербурга.

«Все необходимые для проведения проверки материалы переданы в правоохранительные органы», — указано в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге ученики спецшколы с подачи пожилого преподавателя устраивали «товарищеские суды» и насиловали сверстников. О таком «методе воспитания» рассказал матери подросток, сбежавший из этого учреждения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.