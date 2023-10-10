Москва, 10 октября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Общий объём инвестиций российских компаний в энергетику Ирака составил примерно 19 млрд долларов, сообщил 10 октября президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве

«Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объём инвестиций наших компаний составил примерно 19 млрд долларов. И есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия. Оно является весьма эффективным в этой сфере», — отметил Путин.

По словам российского лидера, Москва и Багдад также успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках. «В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше», — добавил президент России.

Также в ходе встречи в Кремле Владимир Путин коснулся вопроса палестино-израильского кризиса. Он назвал его ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Премьер Ирака, в свою очередь, поблагодарил Россию за поставки вооружений, которые оказали значительное влияние на борьбу с терроризмом в регионе. Мухаммед ас-Судани также подчеркнул важность сотрудничества с Россией в рамках ОПЕК+.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с премьер-министром Ирака. Уточнялось, что лидеры двух стран обсудят вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня и, прежде всего, ситуацию на Ближнем Востоке.