Москва, 10 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Ирак благодарен России за поставки вооружений, которые оказали значительное влияние на борьбу с терроризмом в регионе. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сергей Гунеев/РИА Новости Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани

Он подчеркнул, что Россия является дружественной страной, с которой Ирак связан глубокими историческими отношениями.

«Я хотел бы выразить благодарность Ирака России за поддержку во время борьбы с терроризмом, за то, что предоставляли нам оружие, вооружения, чтобы мы смогли противостоять вооруженным бандформированиям террористов», — заявил он.

Премьер Ирака на встрече с Путиным также подчеркнул важность сотрудничества с РФ в рамках ОПЕК+.

Он обратил внимание, что Россия и Ирак играют важную роль на рынке нефти, поэтому стороны должны продолжать координацию как на двусторонней основе, так и в рамках ОПЕК+.

«Эта координация должна опираться на механизм спроса и предложения и учитывать спрос инвесторов, производителей и потребителей нефти», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани начали переговоры. Встреча с участием делегаций проходит 10 октября в Кремле. Пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков заявил, после встречи с участием делегаций Путин и ас-Судани продолжат общение в формате тет-а-тет.

Лидеры двух стран обсудят вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества, а также актуальные темы международной повестки дня и, прежде всего, ситуацию на Ближнем Востоке.

6 февраля президент Ирака Абдель Латиф Рашид принял прибывшего в Багдад министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На встрече президент Рашид высоко оценил поддержку, оказанную Россией Ираку в его борьбе с терроризмом, а также её усилия по обеспечению безопасности.