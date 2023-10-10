Москва, 10 октября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В польском обществе усиливается скепсис в отношении Украины и того, что Варшава должна, как и прежде, тратиться на помощь Киеву, полагает политолог, директор Института западно-украинских исследований, эксперт по вопросам украинско-польских отношений Олег Хавич. Об этом он заявил 10 октября корреспонденту ИА Регнум.

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Ранее издание Myśl Polska выпустило статью, авторы которой жёстко раскритиковали политику поддержки Украины и её беженцев, предсказав, что это может крайне скверно отразиться на польской экономике. Киев в этой статье назван «неблагодарным и наглым» гостем, за содержание которого Польша рискует получить «квитанцию ужаса».

Хавич заявил, что такие настроения в польском обществе популярны и с каждым днём крепнут всё сильнее.

«Вопрос в проценте, который очень сложно измерить. Той логики, которую продемонстрировали авторы Myśl Polska, придерживается [партийная коалиция] «Конфедерация», которая располагает как минимум 10% голосов избирателей, — сказал Хавич. — Кроме того, данные социологических опросов показывают, что лишь 40% поляков сейчас поддерживают помощь Украине и украинцам, находящимся на территории Польши. Иными словами, почти половина населения Польши выступают против дальнейшей помощи Украине и украинцам».

По словам политолога, формулировки, которые использовала Myśl Polska, выглядят намеренно резкими, однако если эти же мысли изложить более академично, то можно сказать, что такие мнения овладевают всё большим число поляков.

Сказывается и то, что уровень жизни поляков уже упал. Как отметил Хавич, практически весь прошлый год инфляция держалась на уровне 15-18%. Передача огромного количества оружия Украине и траты польского бюджета на украинских беженцев «фактически съели экономический рост Польши», который там наблюдался с 2014 года.

«Дело дошло до того, что официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер заявил, что он надеется на то, что с нового года Польша уже не будет тратиться на украинских беженцев, которые находятся на польской территории», — напомнил Хавич.

Однако открытым остаётся вопрос, будут ли эти заявления властей реализованы после выборов.

«Сейчас они носят откровенно предвыборный характер, так как власти поняли, что настроения их электората (будто бы готового на всё ради нанесения поражения России) сильно изменились», — подытожил Хавич.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, согласно выводам Myśl Polska, Польша оказалась в роли неосторожного клиента ресторана, который был готов оплатить счёт других посетителей, хотя ему не показали цену, указанную в меню. Теперь Польше потребуются десятилетия, чтобы расплатиться за этот «счёт». Естественно, что это приведёт к падению уровня жизни населения.

До этого в Польше выступили против принятия Украины в состав Евросоюза. Курс Варшавы на поддержку украинского вхождения в ЕС называют самоубийственным и противоречащим польским интересам. В частности, в Варшаве напоминают, что если Киев обзаведётся членским билетом ЕС, то Польша начнёт терпеть убытки из-за конкуренции с Украиной.

По мнению министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, его стране и Украине нужно будет приложить «титанические усилия» для нормализации отношений между двумя государствами.