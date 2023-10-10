Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео разрушений в Газе. По их словам, на видео — правительственная площадь Ансара.

dpa/picture-alliance/Global Look Press

На кадрах можно увидеть разрушенные здания, повреждённые автомобили, пыть и дым на улице.

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Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

Израильская армия нанесла ранним утром 10 октября серию ударов по населённым пунктам сектора Газа. По информации СМИ, в городе Бейт-Лахия при атаке в одном из домов погибла семья из 14 человек.

Ответные боевые действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, к которой примкнут Иран, Турция и даже Египет. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Число погибших в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа и в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан возросло до 788.