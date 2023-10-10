Москва, 10 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Депутаты на пленарном заседании 10 октября денонсировали Рамочную конвенцию Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств, сообщила 10 октября пресс-служба Госдумы на своём сайте.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами — участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, Россия лишилась возможности участвовать в выработке решений интересующих вопросов и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.

«С учётом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», — добавляется в документе.

Как передавало ИА Регнум, документ внёс в палату президент России Владимир Путин 29 сентября. Сама конвенция была подписана от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года. По ней стороны обязуются гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на равную защиту со стороны закона.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы о приостановке прав РФ в комитете и Парламентской ассамблее СЕ в связи с началом спецоперации России на Украине. В заявлении отмечалось, что государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура.