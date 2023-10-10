Магадан, 10 октября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Семилетнюю школьницу Диану, пропавшую в Магадане, нашли живой. Об этом сообщила 10 октября руководитель региональной общественной организации «Отряд поиск пропавших детей — Магадан» Юлия Домрина.

Иван Шилов ИА Регнум

Она рассказала, что с девочкой всё в порядке — она была у подруги и уже находится дома.

«Волонтёры и полицейские хорошо отработали эту ситуацию», — сказала Домрина «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, семилетняя Диана Личковская пропала в Магадане после того, как ушла из школы после уроков. Полиция объявила её без вести пропавшей и начала поиски.

В августе в Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка, о её исчезновении заявила мать. Девочку нашли с помощью камер видеонаблюдения — она находилась на станции техобслуживания, куда её привёл сожитель матери. Мужчина распивал спиртное с работающим там приятелем.

В июле в Тыве со двора частного дома пропал четырёхлетний мальчик. За ним не уследил родственник, отвлёкшийся на работы по хозяйству. Ребёнка нашли ночью в лесу в 2,5 км от села и передали медикам.