Москва, 10 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. 29 профильных классов создано благодаря предприятиям-партнерам в Мурманской области. Об этом заявила вице-губернатор региона Елена Дягилева, выступая в Совете Федерации в рамках Дней Мурманской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Более десяти лет «ФосАгро» реализует бесшовную образовательную парадигму «Школа — колледж/вуз — предприятие» во всех регионах своего присутствия», — отметил глава комитета Мурманской областной думы по образованию и науке Алексей Гиляров. Он подчеркнул, что в Кировско-Апатитском районе представлены все её направления: здесь работают две «ФосАгро-школы», в каждой из которых открыты специализированные классы с углубленным изучением физики, химии и математики.

В сфере среднего профессионального образования образовательную вертикаль продолжает подшефный для компании «ФосАгро» филиал Мурманского арктического университета (МАУ) в городе Кировске — опорный профессиональный колледж для горнодобывающего комбината компании.

Завершают образовательную вертикаль «ФосАгро» высшие учебные заведения. В регионе это филиал МАУ в городе Апатиты, а в масштабе страны — 30 ведущих вузов, с которыми у «ФосАгро» выстроены партнерские отношения.

По словам Гилярова, в 2023 году «ФосАгро-школы» в Кировске и Апатитах выпустили 57 учащихся, из них 53 поступили в вузы и средние профессиональные учебные заведения. Десять выпускников продолжают свое образование в Санкт-Петербургском горном университете. «За это время на реализацию программы — модернизацию материально-технической базы учебных заведений, создание полигонов и лабораторий для отработки навыков практической работы на реальном оборудовании, стипендии наиболее выдающимся студентам, обучение и премирование педагогов, обеспечение учащихся корпоративной школьной формой — компанией «ФосАгро» выделено свыше 6 млрд рублей», — подчеркнул председатель комитета Мурманской областной думы по образованию и науке.

В ходе обсуждения председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила о состоявшемся в 2022 году выездном заседании комитета в Кировске. Тогда опыт компании «ФосАгро» в сфере подготовки квалифицированных инженерных и рабочих кадров для своих предприятий был изучен сенаторами и рекомендован для тиражирования при формировании образовательно-производственных кластеров в ключевых отраслях. «Сегодня стратегически важны кадры для нашей промышленности, наших производств. Решать эту задачу нужно комплексно, в тесной связи бизнеса, государственных властей и регионов», — подчеркнула Лилия Гумерова.