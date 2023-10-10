Уфа, 10 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Старшего брата 14-летней девочки, чьё тело находилось в багажнике автомобиля, задержали в Уфе. Об этом сообщает 10 октября пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

Официальный канал следственного управления СК России по Республике Башкортостан

По версии следствия, минувшей ночью 22-летний молодой человек задушил сестру, а тело спрятал в багажнике автомобиля их матери. Утром мать обнаружила, что дочь пропала, и сообщила об этом в полицию. Вскоре она нашла тело в багажнике.

Причастность брата к убийству девочки-подростка установлена в ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий. Нашли подозреваемого на чердаке одного из многоквартирных домов в районе, где живёт семья.

С юношей проводят следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, соседка семьи, где произошла трагедия, рассказала, что ночью девочка громко звала на помощь. Она добавила, что сестра была хорошей и приветливой, а брат — замкнутый и никогда не здоровается.