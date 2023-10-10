Рим, 10 октября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести чемпионат Европы 2032 года в Италии и Турции, сообщил на заседании исполкома УЕФА 10 октября президент союза Александер Чеферин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Местом проведения турнира 2028 года выбраны Великобритания и Ирландия. Ранее было принято решение о том, что чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии.

В Италии ранее проходили несколько крупнейших футбольных турниров — чемпионаты мира 1934 и 1990 годов, чемпионаты Европы 1968 и 1980 годов. Кроме того, в Риме прошли несколько матчей европейского турнира 2021 года, который проводился в странах всего континента.

Турция ранее не принимала крупнейших футбольных соревнований Европы и мира.

Последний розыгрыш континентального первенства был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Участие в турнире приняли 24 сборные, победу одержала сборная Италии. Несколько матчей чемпионата прошли в Петербурге. Сборная России заняла в финальном турнире последнее место в группе, выиграв одну встречу (у Финляндии) и проиграв две (Бельгии и Дании).