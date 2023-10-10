Кишинёв, 10 октября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» пытается разделить жителей страны на хороших и плохих, при этом государство нуждается в правительстве, которое способно остановить «политическую войну». Об этом заявил бывший премьер-министр страны, председатель Либерально-демократической партии Влад Филат на брифинге 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, правительство Молдавии продолжает делить общество на хороших людей и врагов, а партия «Действие и солидарность» хочет, чтобы граждане страны разделились, поскольку сплочённый народ представляет для неё опасность.

Филат отметил, что Молдавии необходимо правительство, которое способно остановить политическую войну в стране, обеспечить уважение прав и свобод человека, деполитизировать общественные институты и превратить их в учреждения, которые будут служить гражданам.

Политик также заявил, что настоящая политика — это диалог и компромисс. Бывший премьер полагает, что руководству страны нужно заняться решением основных проблем Молдавии — массовым отъездом молодежи, инертной экономикой и нищетой.

«Молдавия как никогда нуждается в объединяющем национальном компромиссе, который поможет гражданам вместе шагнуть навстречу будущему, к общему социальному и экономическому прогрессу», — отметил политик.

Как передавало ИА Регнум, ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что когда президент Молдавии Майя Санду обращается к гражданам с призывами демонстрировать европейские ценности, это говорит о том, что руководство страны находится далеко от реальности.

Ранее президент Молдавии заявила, что политики страны должны демонстрировать в ежедневной работе приверженность европейским ценностям, а не интересам России. По её словам, недостаточно говорить, что страна поддерживает интересы Европы: люди могут или «верить в демократию» и проявлять это каждый день в своей работе, или же такая вера сводится лишь к разговорам. Поведение Санду говорит о том, что мнение правительства не находит поддержку у большинства населения страны, отметил эксперт.