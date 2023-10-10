Москва, 10 октября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Украинский полевой склад с боеприпасами уничтожен в ДНР у населённого пункта Новомихайловка, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 октября на брифинге.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он уточнил, что полевой склад с боеприпасами принадлежал 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Кроме того, российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки украинских войск «Херсон» у села Давыдов Брод в Херсонской области.

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