ВС России уничтожили украинский полевой склад боеприпасов в ДНР
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов противника у Новомихайловки в ДНР
Москва, 10 октября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Украинский полевой склад с боеприпасами уничтожен в ДНР у населённого пункта Новомихайловка, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 октября на брифинге.
Алексей Майшев/РИА Новости
Он уточнил, что полевой склад с боеприпасами принадлежал 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Кроме того, российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки украинских войск «Херсон» у села Давыдов Брод в Херсонской области.
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