Магадан, 10 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Семилетняя школьница пропала в городе Магадане, сообщает 10 октября пресс-служба управления МВД России по Магаданской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Магадану разыскивают без вести пропавшую Личковскую Диану Алексеевну, 24.08.2016 года рождения», — говорится в сообщении.

В 13:10 по местному времени девочка вышла с территории школы и пропала. На ней были розовая куртка, серая шапка и серые штаны, кроссовки на липучках. У школьницы был рюкзак чёрно-розового цвета с большим бантом.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей девочке, просят обратиться в полицию.

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